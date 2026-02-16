Slušaj vest

Trener odbojkašica Partizana, Nenad Živanović, napravio je veliki skandal na nedavno završenom večitom derbiju, u kome je Crvena zvezda slavila sa 3:2 u setovima.

Živanović je gnusno izvređao igračice Partizana tokom jednog tajm-auta, a Ministarstvo sporta i omladine hitno se oglasilo saopštenjem:

- Ministarstvo sporta najoštrije osuđuje ponašanje trenera Odbojkaškog kluba Partizan koji se na potpuno neprimeren način obraćao igračicama kluba tokom utakmice. Poštujući autonomiju u odlučivanju sportskih organizacija verujemo da će Odbojkaški klub Partizan ali i Odbojkaški savez Srbije iskoristiti svoja unutrašnja akta i adekvatno sankcionisati ovako neprimereno ponašanje- stoji u saopštenju Ministarstva sporta Srbije - stoji u saopštenju.

