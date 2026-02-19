Slušaj vest

Blanka Vlašić važila je za jednu od najboljih atletikarki na svetu, neprikosnovenu u skoku uvis.

I dok je na javnoj sceni beležila uspehe, u privatnom životu je sve bilo suprotno tome.

Blanka je tokom Evropskog prvenstva u fudbalu u Nemačkoj 2024. godine saznala da je muž, holandski sportski novinar Ruben van Guht vara.

A to je saznala na bolan način, i u trenutku dok je bila trudna. Van Guht je napravio kardinalnu grešku i u uključenju uživo otkrio preljubu, pa je tako čitava javnost saznala šta se dešava.

Blanka i Ruben su se venčali 26. maja 2022. godine, a iz braka imaju sina kome su dali ime Mond.

Nepune dve godine od skandala, ova priča je dobila nastavak.

Ruben je za jedan belgijski medij objavio da je i dalje u braku sa Blankom, međutim, sve je demantovao Joško Vlašić, otac i trener Blanke.

"Službeno su razvedeni još od oktobra", rekao je Joško za Večernji list.

"Ta veza gotovo od samog početka nije bila dobra, iz razloga koje sada svi znaju, ali Blanka je uvek na prvo mesto stavljala svog sina, jer je divna majka. Zato je ćutala i još dugo ostala u braku, sve dok više nije bilo održivo. Ni sada neće ništa da kaže i to takođe radi kako bi zaštitila svog sina. Mondo je zaista divno dete, pravo malo blago, i u celoj ovoj priči moramo njega da stavimo na prvo mesto."

Blankin otac je potom uputio i poruku bivšem zetu.

"I Ruben bi to trebalo da uradi. Trebalo bi da shvati da bi sve te priče i fotografije, koje se o njemu pojavljuju, jednog dana mogle da povrede Monda. Internet je večan, ništa ne nestaje. Jednog dana će se taj dečak suočiti sa tim. Mi smo sve vreme vrlo zrelo i smireno postupali u celoj ovoj situaciji, vreme je da i on to uradi i kaže istinu. Braka više nema. Tačka. Jednostavno moraju sva ta nagađanja da prestanu. To opterećuje nas, a Monda će kasnije još više opterećivati. Rubenu ne želimo ništa loše, on će uvek ostati Mondov otac. U kojoj meri, kojim intenzitetom, to zavisi od njega. Ali mi ne prekidamo veze".

