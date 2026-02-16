Slušaj vest

Vaterpolisti Radničkog pobedili su danas u Kragujevcu ekipu Novog Beograda sa 13:10 (3:2, 4:1, 3:4, 3:3), u derbiju 10. kola Premijer lige.

Radnički - Novi Beograd, vaterpolo Foto: VK Radnički Kragujevac

Najzaslužniji za pobedu Radničkog bili su Nikola Jakšić sa pet i Nikola Dedović sa tri postignuta gola, dok su u redovima gostiju po dva pogotka upisali Aleksa Ukropina, Dušan Vasić, Vasilije Martinović i Nikola Lukić.

Radnički je prvi na tabeli sa 25 bodova, dok je Novi Beograd četvrti sa pet bodova manje.

U narednom kolu, Novi Beograd dočekuje Jadran iz Herceg Novog, dok Radnički gostuje ekipi Šapca.

Vaterpolo, gol Nikole Jakšića Izvor: Kurir