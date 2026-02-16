Radnički je prvi na tabeli sa 25 bodova, dok je Novi Beograd četvrti sa pet bodova manje
RADNIČKI POTOPIO NOVI BEOGRAD: Derbi Premijer lige pripao Kragujevčanima
Vaterpolisti Radničkog pobedili su danas u Kragujevcu ekipu Novog Beograda sa 13:10 (3:2, 4:1, 3:4, 3:3), u derbiju 10. kola Premijer lige.
Radnički - Novi Beograd, vaterpolo Foto: VK Radnički Kragujevac
Najzaslužniji za pobedu Radničkog bili su Nikola Jakšić sa pet i Nikola Dedović sa tri postignuta gola, dok su u redovima gostiju po dva pogotka upisali Aleksa Ukropina, Dušan Vasić, Vasilije Martinović i Nikola Lukić.
Radnički je prvi na tabeli sa 25 bodova, dok je Novi Beograd četvrti sa pet bodova manje.
U narednom kolu, Novi Beograd dočekuje Jadran iz Herceg Novog, dok Radnički gostuje ekipi Šapca.
