CELA SRBIJA PLAČE ZBOG MALOG BOGDANA: Devetogodišnji dečak pre 2 meseca izgubio majku, a sada sa njenim likom na majici osvojio zlato, pa pokazao prstom ka nebu
Mladi Bogdan Obradović postao je šampion Evrope u brazilskom džiju-džicuu.
Devetogodišnji Lozničanin je uspeh ostvario na prvom takmičenju posle smrti majke.
Nataša Obradović je preminula 30. decembra 2025. godine, a Bogdan je posle osvajanja herojske zlatne medalje obukao majicu sa njihovom zajedničkom fotografijom i natpisom "Mamin šampion".
Posle dodeljene medalje, dečak je podigrao prst i pokazao ka nebu, jasno aludirajući kome je posvetio medalju.
Boreći se sa njenim likom na majici, pokazao je koliko su ljubav, istrajnost i vera pokretačka snaga svakog velikog rezultata.
Simbolično, dan nakon osvajanja evropskog zlata, Bogdan je proslavio deveti rođendan. Iako ima samo devet godina, iza sebe već ima dve godine predanog rada i treninga u Akademiji borilačkih sportova Loznica, gde je izrastao u pravog malog šampiona.