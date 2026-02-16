Slušaj vest

Mladi Bogdan Obradović postao je šampion Evrope u brazilskom džiju-džicuu.

Devetogodišnji Lozničanin je uspeh ostvario na prvom takmičenju posle smrti majke.

Nataša Obradović je preminula 30. decembra 2025. godine, a Bogdan je posle osvajanja herojske zlatne medalje obukao majicu sa njihovom zajedničkom fotografijom i natpisom "Mamin šampion".

 Posle dodeljene medalje, dečak je podigrao prst i pokazao ka nebu, jasno aludirajući kome je posvetio medalju.

Boreći se sa njenim likom na majici, pokazao je koliko su ljubav, istrajnost i vera pokretačka snaga svakog velikog rezultata.

Simbolično, dan nakon osvajanja evropskog zlata, Bogdan je proslavio deveti rođendan. Iako ima samo devet godina, iza sebe već ima dve godine predanog rada i treninga u Akademiji borilačkih sportova Loznica, gde je izrastao u pravog malog šampiona.

MMA borbe u Beogradu, u režiji FNC Izvor: Kurir sport