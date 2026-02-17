Slušaj vest

Dvostuki svetski šampioni bili su peti posle jučerašnjeg kratkog programa, ali su slobodan program večeras izveli bez greške i tako nadoknadili zaostatak.

Osvojili su 158,13 bodova i na kraju ukupno 231,24 boda, što je njihov najbolji rezultat u karijeri.

Srebrnu medalju osvojili su Anastasija Metelkina i Luka Berulava iz Gruzije sa 221,75 bodova.

Najbolji posle kratkog programa, nemački par Minerva Fabijen Hase i Nikita Volodin popeli su se na poslednji stepenik pobedničkog postolja sa 219,09 bodova.

