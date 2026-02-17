Slušaj vest

Amerikanka je još uvek u bolnici posle jezivog pada na Zimskim olimpijskim igrama i teškog preloma leve noge.

Lindzi Von je prošla kroz niz operacija, a čini se da nije završila sa njima.

Aktivna je na društvenim mrežama, a na Instagramu je objavila emotivan snimak na kojem se vidi kako provodi vreme u bolnici gde ima veliku podršku porodice i prijatelja.

"Zahvalna sam prijateljima, porodici, svom timu i celom medicinskom osoblju što su me vratili samoj sebi. Polako se vraćam životu, osnovnim i jednostavnim stvarima u životu, koje najviše znače. Smejte se i volite. Moja sestra je napravila ovaj video i odmah me je rasplakao i ispunio mi srce. Volim vas ljudi", poručila je Amerikanka.

Ni Novak Đoković nije ostao ravnodušan. Podelio je objavu Amerikanke uz sledeće reči:

"Inspiracijo! Ti si heroj", napisao je srpski teniser.

