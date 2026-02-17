Slušaj vest

Nova rukometna sezona je pred nama! U okviru Plazma Sportskih igara mladih, najveće manifestacije za amaterski sport u Evropi, Wiener Städtische KUP u rukometu ponovo okuplja mlade rukometašice i rukometaše širom Srbije, pružajući im priliku da pokažu talenat, sportski duh i ljubav prema rukometu.

Ove godine takmičenje donosi čak 16 kvalifikacionih turnira, kroz koje će mališani imati priliku da se nadmeću, druže i steknu nova sportska iskustva. Rukometni karavan sezonu započinje u Kostolcu 28. februara i Arilju 01. marta 2026. godine, a potom se takmičenja nastavljaju u Leskovcu 07. marta, Pančevu 08. marta i Apatinu 13. marta.

Foto: Sportske Igre Mladih

Svi turniri počinju u 09.00 časova.

Pravo učešća imaju dečaci i devojčice rođeni 2011. godine i mlađi, koje očekuje dan ispunjen sportom, navijanjem, timskim duhom i nezaboravnom atmosferom na parketu.

Wiener Städtische KUP u rukometu realizuje se u okviru 13. sezone Plazma Sportskih igara mladih u Srbiji, koja i ove godine kroz brojne sportske discipline okuplja decu širom zemlje i donosi energiju igre u gradove i opštine Srbije.

Sportske igre mladih

Sve informacije o takmičenjima, terminima i prijavama dostupne su na zvaničnom sajtu www.igremladih.rs. Nova sezona znači nove utakmice, nova prijateljstva i nove sportske priče — pravo je vreme da postanete deo igre!