Slušaj vest

Ona je u bolnicu stigla nakon što je slomila levu nogu u spustu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

"Nisam stala na noge više od nedelju dana... bila sam nepokretna u bolničkom krevetu od trke. I iako i dalje ne mogu da stojim, povratak na domaće tlo je neverovatan osećaj", objavila je Lindzi Von na društvenoj mreži X sa emodžijem američke zastave.

"Veliko hvala svima u Italiji što su se dobro brinuli o meni", navela je Von.

1/26 Vidi galeriju Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

Ova 41-godišnja skijašica imala je najmanje tri operacije zbog preloma leve noge u Italiji. Ranije je najavljeno da će joj u SAD biti potrebne nove operacije.

Von je zakačila kapiju i pala je u 13. sekundi trke 8. februara, nakon čega je helikopterom prebačena u bolnicu. Dan kasnije potvrdila je da je zadobila kompleksan prelom tibije koji zahteva više operativnih zahvata kako bi bio adekvatno saniran.

Ona je devet dana pre te trke pokidala prednje ukrštene ligamente kolena u drugom padu u Švajcarskoj, ali je uprkos tome odlučila da učestvuje na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Bonus video: