Ilija Malinjin, mladić koji je postao popularan na Zimskim olimpijskim igrama, ostavio je nekoliko zabrinjavajućih poruka.

Američki klizač ruskog porekla je oduševio sve neverovatnim potezom i zlatnom medaljom u ekipnom takmičenju, ali je nakon toga doživeo je debakl u finalu muškog pojedinačnog takmičenja. Želeo je da izvede četvorostruki salto, ali je tom prilikom pao i završio je takmičenje na osmom mestu. Posle tog poraza oglasio se na TikToku i zabrinuo navijače.

"Ponekad želim da mi se nešto loše dogodi, pa da ja ne moram to sam da uradim", bila je poruka koju je podelio i koja je izazvala veliku pažnju, ali se nije tu zaustavio.

"Tvoj mali dečak je umoran, mama", glasila je druga poruka, a uz to je podelio i objave sa jednog naloga koji ostavlja ručno napisane poruke o emotivnoj iscrpljenosti.

Njegov tim se još uvek nije oglasio posle ovih zabrinjavajućih poruka, a društvene mreže su pune komentara zabrinutih fanova koji se nadaju da je sa Ilijom sve u redu.

Ko je Ilija Malinjin?

Radi se o momku rođenom 2004. godine u Virdžiniji koji vuče rusko poreklo.

Njegova majka Tatjana Malinjina je bila vrhunska ruska klizačica koja je nastupala za Uzbekistan, baš kao i otac Roman Skornijakov.

Emigrirali su u SAD gde se Ilija rodio. Krenuo je putem roditelja i zavoleo je klizanje, a očigledno je izuzetno talentovan.

Ilija je poneo prezime svoje majke jer su njegovi roditelji mislili da će Amerikanci imati problem sa izgovorom prezimena Skornijakov.

Malinjin je višestruki jinuorski prvak SAD i čovek koji je oborio brojne rekorde, a prvi je muškarac koji je uspeo da izvede četvorostruki Aksel na međunarodnim takmičenjima. Isto to je uradio i na Zimskim olimpijskim igrama.

Zlato za SAD

Inače, Malinjin je za pomenuti nastup dobio 200,03 poena, što je bilo dovoljno da se anulira minus nastao zbog lošije role njegove zemljakinje Amber Glen, pre toga, zbog čega su SAD neko vreme gledale u leđa ekipi Japana.

U ukupnom plasmanu SAD su osvojile 69 bodova, jedan više od drugoplasiranog Japana, čime su odbranili zlatnu medalju sa Igara u Pekingu 2022. godine. Bronzana medalja pripala je ekipi Italije, nakon odličnog nastupa Matea Rica u slobodnom programu. Domaćin je takmičenje završio sa 60 bodova.

Nakon pobede, Ilija je, između ostalog, poručio i da mu je čast zbog činjenice da ga je gledao Novak Đoković.

"Video sam Đokovića tamo i bilo je to, iskreno, potpuno nestvarno. Svi su mi rekli da je, nakon što sam doskočio bekflips, ostao bez reči i stajao sa rukama na glavi. Pomislio sam: "O, moj Bože, to je neverovatno". To je trenutak koji se doživi jednom u životu – da slavni teniser gleda moj nastup. Zaista sam oduševljen".

