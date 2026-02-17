Slušaj vest

Marko Šljivić je u disciplini slalom zauzeo 23. mesto i time napravio veliki uspeh za muško skijanje u Bosni i Hercegovini.

Takmičenje je održano u izuzetno teškim uslovima, što potvrđuje i veliki broj odustajanja. Na startu se našlo gotovo 100 skijaša, ali je više od polovine njih završilo bez plasmana. Magla, sneg i rasuti sloj na stazi dodatno su otežali ionako zahtevnu tehničku postavku, pa su stabilnost i koncentracija bila presudna.

"Slalom je moja primarna disciplina. Od ukupno 96 takmičara na startu, imao sam solidan startni broj 49. Uslovi su bili jako teški - magla, sneg, difuzija... Dosta teška postavka i tehnički zahtevna postavka staze dovela je do mnogo ispadanja u prvoj vožnji, što sam na kraju iskoristio", rekao je Šljivić nakon lepog rezultata na Zimskim olimpijskim igrama.

Posle prve vožnje nalazio se u sredini poretka, ali je u drugoj pokazao dodatnu sigurnost i napredovao do konačne 23. pozicije. Time je ostvario najbolji rezultat Bosne i Hercegovine u tehničkim disciplinama alpskog skijanja na velikim međunarodnim takmičenjima.

"Odličnom drugom vožnjom završio sam na 23. mestu, što je najbolji rezultat ikada za Bosnu i Hercegovinu što se tiče tehničkih disciplina, vezano za muško skijanje", rekao je momak sa Pala.

Ovaj plasman dobija na značaju kada se uzme u obzir jaka konkurencija i visok nivo svetskog skijanja. Šljivić je samo nekoliko dana ranije u veleslalomu zabeležio solidan nastup, ali je upravo u slalomu, disciplini koja mu najviše odgovara, uspeo da napravi iskorak i upiše se u istoriju zimskih sportova BiH.

"Nisam imao očekivanja da ću imati ovako dobar rezultat. Zaostaci pokazuju da je visok nivo skijanja, nisam ni rizikovao previše. Bitan je sam taj plasman. Nekada je uspeh i doći do samog cilja trke. Kada sve saberem i oduzmem, zadovoljan sam nastupom i nadam se da ću ići samo uzlaznom putanjom", zaključio je Šljivić.

Ko je Marko Šljivić?

Marko Šljivić je bosanskohercegovački alpski skijaš, rođen 12. maja 1996. godine u Sarajevu i član Skijaškog kluba Jahorina iz Pala.

Skijanjem je počeo da se bavi kada je imao samo tri godine, a specijalizovao se za tehničke discipline, prvenstveno slalom i veleslalom.

Šljivić je započeo takmičarsku karijeru kao junior i učestvovao je na prvim Zimskim olimpijskim igrama mladih u Insbruku 2012. godine, gde nije završio trku u veleslalomu i slalomu.

Tokom godina nastupao je na više međunarodnih takmičenja i Svetskih prvenstava. U nacionalnim i regionalnim trkama zabeležio je i uspehe poput plasmana u glavne trke, osvajanja FIS bodova i državnih titula.

Najznačajniji uspeh u njegovoj karijeri ostvario je na Zimskim olimpijskim igrama 2026. godine. Pre nego što je osvojio 23. mesto u slalomu, u veleslalomu je zauzeo 39. poziciju. Bio je takođe jedan od nosilaca zastave Bosne i Hercegovine na ceremoniji otvaranja Igara.

Portal "Glas Srpske" je 2018. godine pisao o tome da je Marko Šljivić propustio Zimske olimpijske igre u Pjongčangu iako je imao ispunjenu normu.

"Razlog za neodlazak bila je mala kvota za nastup takmičara iz BiH, jer su pravo nastupa imali jedan muški i jedan ženski takmičar. Šteta, jer sam u prošloj sezoni imao stvarno dobre rezultate, među kojima vredi izdvojiti prvo mesto na FIS u slalomu na Mokroj Gori, pobedu na FIS trci u veleslalomu na Kupresu, druga mesta u veleslalomu na Kupresu i Jahorini, a isti plasman ostvario sam i u slalomu na takmičenju u Ravnoj. Ostaje mi nada da ću svoj san ostvariti kroz četiri godine, odnosno 2022. na Igrama u Pekingu", istakao je Šljivić.

Nije se pojavio ni u Pekingu, ali je strpljivo sačekao Milano i Kortinu i bio je fantastičan.

