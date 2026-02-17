Slušaj vest

Snegu se najviše raduju najmlađi, ali osim uživanja u zimskim čarolijama dešavaju se i ozbiljnije stvari koje im ostaju za ceo život.

Nešto se nauči i od veština na snegu i ledu, a zimski sportovi su čudo…. Nikad ne znate koliko godina je potrebno i dovoljno da budete zatečeni njihovim umećem u sportu.

Sa koliko godina starosti deca mogu da vas iznenade

Profesor fizičkog vaspitanja u penziji Slobodan Stamenković ističe da se talenat kod dece za neki sport može rano uočiti i to treba negovati I podržavati.

“Od velikog značaja je da dete pokaže želju za tim sportom. Na času fizičkog vaspitanja može se videti koliko je dete talentovano za određeni sport ”, objašnjava profesor Stamenković.

Foto: T. S.

Talenat, želja i upornost

Savladavanje zimskih sportova ume da bude pravo iznenađenje ako visprenost najmlađih nadmaši sva pravila. To je radost koju je doživela jedna baka. Njen desetogodišnji unuk je prošle godine naučio da skija, a ove godine se popeo i na pobednički tron jednog od zimskih turističkih centara. I to nije sve sedmogodišnja unuka prvi put je stala na klizaljke ove zime i verovali, ili ne istog dana krenula da kliza na ledu bez straha i premišljanja.

„Deca umeju tako lepo da vas iznenade i ostave bez teksta. Gledate i ne možete verovati svojim očima, kakva hrabrost kakvo umeće kakva tehnika sa tako malo godina“, objašnjava baka Vera iz Vranja ushićena zbog iznenađenja koje su joj priredili unuci.

Foto: T. S.

Ona napominje da su i unuk i unuka od malena pokazivali sklonost ka sportu, ali da je ovo i više od očekivanog.

„I unuk i unuka su brzo savladali vožnju bicikla, trotineta, rolšua, rolera. Unuk trenira košarku, unuka ritmičku gimnastiku i ples, ali ovakvu sigurnost koju je unuk pokazao na skijama, a unuka na klizaljkama ipak nisam očekivala“, objašnjava baka Vera iz Vranja. Navodi da je unuk pohađao školu skijanja u skladu sa svojim uzrastom, a da je kod unuke interesovanju za klizanje na ledu, prethodila vožnja rolšua i rolera. I pored toga ovo je bilo i više od očekivanog. Priznaje da je jako, jako ponosna, ali i iznenađena zbog opreznosti i visprenosti koje su pokazali unuk na skijama, a unuka na klizaljkama.

„To je neverovatan osećaj. Posmatrate ih tako male kako sa neverovatnom sigurnošću, voljom i željom uspevaju da savladaju zimske sportove bez padova i to sve sa uživanjem.Vožnja na skijama, klizanje na ledu…sigurni i stabilni u kretanju…Uživanje je bilo i moje i puno radosti zbog njihovog uspeha, zadovoljstva i njihove sreće, na skijama na snegu i klizaljkama na ledu. Bravooo govorila sam samo napred, baka je tu da podrži svaki vaš uspeh, a deda kao čovek iz struke da pomogne savetima i vežbama kako da savladaju sportske veštine na najbolji, najjednostavniji način“, poručila je sagovornica Kurira i istakla:

Foto: T. S.

„Sve više znaju i sve više mogu sa manje godina, takva su deca danas. Puno toga nauče kao najmlađi osnovci, budimo im podrška u svemu što je dobro za njih. Sport može samo pozitivno uticati na njihov razvoj i na najbolji način usmeriti njihovo zdravo odrastanje, tvrdi moj suprug koji je radni vek proveo u prosveti i izveo 38 generacija dece kao profesor fizičkog vaspitanja “.