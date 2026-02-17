Slušaj vest

Olimpijsko finale za žene u snoubordu u disciplini slopstajl otkazano je zbog jakih snežnih padavina u Livinju.

Finale je trebalo da počne u 13.00, ali su organizarori saopštili da je otkazano. Novi termin finala još nije objavljen.

Do podneva je u Livinju palo više od deset centimetra snega.

Finale muškog slopstajla zakazano je za sutra za kada je prognoza bolja.

Ne propustiteOstali sportovi"ŽELIM DA MI SE NEŠTO LOŠE DOGODI" Ilija Malinjin ostavio misteriozne poruke! Postao senzacija, oduševio ceo svet, pa doživeo debakl na ZOI - Šta se to dešava?!
Ilija Malinjin
Ostali sportoviLINDZI VON STIGLA U SAD! Nakon teških dana u Italiji vratila se kući, čekaju je nove operacije
Lindzi Von
Ostali sportoviRUSKINJA NOSILA NATPIS "UKRAJINA" NA OLIMPIJSKIM IGRAMA: Uradila je nešto što je izazvalo lavinu reakcija...
profimedia0293131582.jpg
Ostali sportoviZLATO ZA JAPANCE! Oborili rekord i počistili konkurenciju
Riku Miura i Ruiči Kihara

Bonus video:

Zimske olimpijske igre, biatlon Izvor: Kurir