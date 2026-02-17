Ostali sportovi
OTKAZANO FINALE NA ZIMSKIM OLIMPIJSKIM IGRAMA! Previše padavina poremetilo organizatore
Olimpijsko finale za žene u snoubordu u disciplini slopstajl otkazano je zbog jakih snežnih padavina u Livinju.
Finale je trebalo da počne u 13.00, ali su organizarori saopštili da je otkazano. Novi termin finala još nije objavljen.
Do podneva je u Livinju palo više od deset centimetra snega.
Finale muškog slopstajla zakazano je za sutra za kada je prognoza bolja.
