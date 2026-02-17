Slušaj vest

Darko Jevtić je primljen u bolnicu u petak 13. februara uveče, nakon što je bio u teškoj saobraćajnoj nesreći kod petlje Orlovača u pravcu ka Ostružnici.

U saobraćajnoj nesreći je poginula njegova supruga Tatjana Ječmenica.

Jevtić je stavljen u indukovanu komu, a kako saznaje "Blic", u utorak je skinut sa aparata za disanje.

Darko diše samostalno, ali je njegove stanje i dalje teško i ozbiljno usled brojnih povreda koje je zadobio u sudaru sa kamionom.

Ko je Darko Jevtić?

Tatjana Ječmenica i Darko Jevtić se venčali 2013. godine i imaju sina.

Darko Jevtić je dugogodišnji direktor Rukometnog kluba Vojvodina, u kojem je od 1993. godine i proveo je u klubu 33 godine! On je bio i na funkciji trenera, kasnije i direktora, gde je do danas, a za to vreme je osvojio neverovatnih 37 trofeja.

Od Vojvodine je napravio giganta i najuspešniji klub u Srbiji, koji je bio relevantan faktor i na evropskom nivou, dok je u Srbiji dominirao godinama unazad, sve dok Partizan prošle sezone nije prekinuo dominaciju i osvojio titulu.

Darko Jevtić je i član SPS-a, a povodom pogibije njegove supruge Tatjane Ječmenice oglasio se i minitar policije Ivica Dačić.

Koliko su jake veze Darka Jevtića u SPS-u govori i to da je kum na venčanju njega i Tatjane Ječmenice bio Dušan Bajatović, jedan od najvažnijih članova SPS-a.

Takođe, tada je na svadbi bio i Ratko Butorović, popularni Bata Kan Kan, nekadašnji predsednik FK Vojvodina.