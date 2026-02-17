Slušaj vest

Informacija još uvek nije zvanična, ali trenutno je plan da UFC-a da u maju ove godine dođe u Srbiju.

Vodeća svetska MMA organizacija bi trebalo da organizuje veče borbi u našoj zemlji 16. maja.

MMA novinar i autor podkasta "Best MMA", "Krazy Kevin", objavio je informacije o planovima organizacije koju vodi Dejna Vajt.

"Udarne vesti! Prema izvorima: UFC planira da ode u Beograd, Srbiju, u maju na UFC "fajt kard". Glasine o datumu događaja su 16. maj", poručio je Kevin uz sledeću napomenu:

"Još ništa nije zvanično, datum i lokacija se mogu promeniti, ali za sada su ovo UFC planovi", napisao je on.

UFC je do sada dolazio u Evropu više od 50 puta, međutim, Srbija bi bila tek 12. zemlja sa starog kontinenta koja bi ugostila najbolje MMA borce na svetu.

I, ukoliko se obistini ovakva najava, nema sumnje da bi interesovanje navijača bilo ogromno, pa bi UFC mogao da dovede i atraktivne borce.

Evropske države koje su imale UFC večeri:

Francuska

Velika Britanija

Rusija

Danska

Švedska

Češka

Nemačka

Poljska

Holandija

Hrvatska

Republika Irska

Bonus video: