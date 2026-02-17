Slušaj vest

Informacija još uvek nije zvanična, ali trenutno je plan da UFC-a da u maju ove godine dođe u Srbiju.

Vodeća svetska MMA organizacija bi trebalo da organizuje veče borbi u našoj zemlji 16. maja.

MMA novinar i autor podkasta "Best MMA", "Krazy Kevin", objavio je informacije o planovima organizacije koju vodi Dejna Vajt.

"Udarne vesti! Prema izvorima: UFC planira da ode u Beograd, Srbiju, u maju na UFC "fajt kard". Glasine o datumu događaja su 16. maj", poručio je Kevin uz sledeću napomenu:

"Još ništa nije zvanično, datum i lokacija se mogu promeniti, ali za sada su ovo UFC planovi", napisao je on.

UFC je do sada dolazio u Evropu više od 50 puta, međutim, Srbija bi bila tek 12. zemlja sa starog kontinenta koja bi ugostila najbolje MMA borce na svetu.

I, ukoliko se obistini ovakva najava, nema sumnje da bi interesovanje navijača bilo ogromno, pa bi UFC mogao da dovede i atraktivne borce.

Evropske države koje su imale UFC večeri:

  • Francuska
  • Velika Britanija
  • Rusija
  • Danska
  • Švedska
  • Češka
  • Nemačka
  • Poljska
  • Holandija
  • Hrvatska
  • Republika Irska
Ne propustiteOstali sportoviNOVI HAOS U UFC! ČUVENI ŠAMPION MORA DA IDE NA OPERACIJU OKA! Nastradao u krvavoj borbi, pa protivniku poslao brutalnu poruku: "Naplatiću mu ovo!"
Tom Aspinal
Ostali sportoviUZNEMIRUJUĆI PRIZOR! Krv lila na sve strane, bolni krici odjekivali dvoranom! Kraj nestvarne vladavine - UFC šampion dobio žestoke batine! (VIDEO)
Merab Dvališvili
Ostali sportoviKONOR MEKGREGOR ZAPREPASTIO SVET - NJEGOVA POTRESNA ISPOVEST LEDI KRV U ŽILAMA! Video je svoju smrt i sopstveni sanduk, bio je na lečenju, a onda se desilo ovo!
konor.jpg
Ostali sportoviMASOVNA TUČA, NIJE SE ZNALO KO KOGA UDARA! UFC OVAKAV SKANDAL NE PAMTI! Sevale pesnice i letele stolice u publici - policija reagovala, makljaža jedva prekinuta
Screenshot 2025-11-16 113309.jpg

Bonus video:

Vaso Bakočević, ulazak u oktagon Izvor: Kurir