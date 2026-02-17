Slušaj vest

Predsednik MMA Saveza Srbije Luka Nikolić izabran je za predsednika evropskog ogranka MMA federacije, a sedište Evropske federacije u narednom periodu biće u Beogradu.

"Prva Izborna generalna skupština evropskih članica EMMAF-a, održana je 14. februara 2026. godine u Beogradu, čime je Srbija još jednom potvrđena kao jedan od ključnih centara razvoja amaterskog MMA sporta u Evropi", snavodi se u saopštenju MMA Saveza Srbije.

Ističe se da ovaj događaj predstavlja prekretnicu u institucionalnom uređenju evropskog MMA, sa jasnim ciljevima, a to su jačanje jedinstva među državnim savezima, unapređenje takmičarskog sistema i snažnije pozicioniranje MMA u okvirima zvaničnih sportskih struktura širom kontinenta.

"U obraćanju delegatima, Nikolić je predstavio rezultate trogodišnjeg rada unutar IMMAF struktura u periodu od 2023. do 2026. godine. Posebno je istakao uspešnu organizaciju svetskih i evropskih prvenstava, unapređenje edukativnih programa za trenere, sudije i službena lica, kao i intenziviranje saradnje sa državnim institucijama", dodaju iz MMA Saveza.

Podseća se da je Srbija u tom periodu postala jedna od prvih zemalja u Evropi, koja je pokrenula talas promena, gde je MMA zvanično priznat kao sport, čime su borci dobili institucionalni status ravnopravan sa sportistima iz drugih grana sporta.

"Ovaj iskorak predstavlja važan model i primer dobre prakse za zemlje koje su još u procesu formalnog priznanja MMA-a i integracije u državne sportske sisteme. Vizija koju je Nikolić predstavio zasniva se na strateškom, ujedinjenom i održivom razvoju evropskog MMA sistema, uz snažnije povezivanje sa institucijama i međunarodnim sportskim telima", navodi se u saopštenju.

Izborna generalna skupština evropskih članica EMMAF-a donela je odluku da Srbija postaje administrativni i strateški centar evropskog amaterskog MMA.

Pored predsednika, izabrani su i potpredsednici: Marek Herda, predsednik MMA Saveza Slovačke i Jo-An van der Flugt, predstavnica Holandije. Novi Upravni odbor čine predstavnici Ukrajine, Belgije, Poljske, Bugarske, Mađarske, Švajcarske i Albanije, čime je obezbeđena široka regionalna zastupljenost, kao i balans iskustva i kontinuiteta u radu.