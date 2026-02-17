Slušaj vest

Hokejaši Nemačke i Švajcarske plasirali su se u četvrtfinale Olimpijskih igara pošto su danas pobedili Francusku (5:1), odnosno Italiju (3:0) u mečevima plej-ofa za plasman u četvrtfinale.

Nemačka je protiv Francuske povela golom Leona Draisatla u četvrtom minutu, a u 11. je prednost duplirao Frederik Tifels. Na 3:0 je povisio Džon-Džejson Peterka u 19. minutu. Pjer-Eduar Belemar je smanjio na 3:1 u 25. minutu. Džošua Samanski je povisio na 4:1 u 48, a konačan rezultta postavio je Niko Šturm u poslednjem minutu utakmice.

Filip Kurašev je dao prvi gol za Švajcarsku protiv Italije već u drugom minutu, a Roman Josi je povećao na 2:0 u 11. Niko Hišijer je postavio konačan rezultat u 46. minutu.

Parovi četvrtfinala su: Slovačka - Nemačka, Finska - Švajcarska, Kanada - pobednik Češka/Danska, SAD - pobednik Švedska - Letonija. Svi mečevi četvrtfinala igraće se sutra, u sredu, 18. februara.

