Bogdan Obradović je dečak koji je u najranijem detinjstvu, sa nepunih devet godina, upoznao i najveći uspeh i najveću bol. Pre nepuna dva meseca izgubio je majku, a minule subote postao je šampion Evrope, Afrike i Bliskog istoka u brazilskom džiju-džicu. Na pobedničko postolje izašao je u majici sa njihovom zajedničkom fotografijom i natpisom "Mamin šampion".

Iznenađenje koje je rasplakalo šampiona

- Utisci su se slegli i osećaj je bio neopisiv. Tata je pre takmičenja rekao da će mi pripremiti poklon kada budem izlazio po medalju. Kada sam pobedio i popeo se na postolje, pokazao mi je majicu. Bio sam oduševljen i mnogo sam zaplakao - rekao je Bogdan.

Motivacija za uspeh

Dodao je da je posvetio medalju majci, nagoveštavajući koliko mu je nedostajala, ali i veru da ga je ipak podržavala na neki poseban način.

- Mami sam posvetio medalju. Bilo je teško bez nje, jer me nije bodrila iz publike, ali verujem da me je bodrila sa nekog drugog mesta.

Pobeda ispunjena emocijama

Bogdanov tata je priznao da od silnog uzbuđenja nije mogao da gleda borbu, a kada je usledio emotivan susret, doživeo je snažan i nezaboravan trenutak ispunjen pomešanim osećanjima.

- Iskreno, nisam smeo da gledam borbu od uzbuđenja. Hodao sam napred-nazad po galeriji. Kada sam saznao da je pobedio i video ga kako trči prema meni uplakan, preplavile su me emocije. Prvi put u životu pomešali su mi se radost i tuga istovremeno. Taj osećaj je bio neopisiv i mislim da ga nikada neću zaboraviti. Kada sam ga zagrlio i dao mu majicu da je obuče, to je bio poseban trenutak - naveo je Bogdanov tata.

Gestom rasplakao celu Srbiju

- Video sam mnogo komentara i objava. Bilo mi je žao što sam rasplakao celu Srbiju svojim gestom. Mama mi mnogo nedostaje, ali sam snagu pronašao u veri da je uvek uz mene. Redovno sam trenirao, posvetio se radu i odrekao se nezdrave hrane - nadovezao se Bogdan.

