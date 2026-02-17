Slušaj vest

Štafeta Francuske u sastavu, Fabien Klode, Emilijen Žaklen, Kanten Fijon Maje i Erik Pero, do zlata je stigla rezultatom sat, 19 minuta i 55,2 sekunde.

Srebro je osvojila štafeta Norveške (Uldal, Boten, Legrajd, Kristijansen) sa 9,8 sekundi zaostatka.

Štafeta Švedske (Brant, Nelin, Ponsiluoma, Samuelson) osvojila je bronzanu medalju sa 57,5 sekundi zaostatka za pobednicima.

Četvrto mesto je zauzela štafeta Nemačke, a peto štafeta Sjedinjenih Američkih Država.

