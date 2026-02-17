Slušaj vest

Rezultat pobednica (Blondin, Malte, Vajdeman) koje su smatrane apsolutnim favoritima s obzirom na iskustvo i zlatnu medalju na prethodnim igrama, u finalu je bio 2:55,80 minuta, dok su srebrne Holanđanke (Bune, Rijpma de Jong, Gronevud) trku završile rezultatom 2:56,77 minuta.

Treće mesto i bronzana medalja pripala je timu Japana, koji je u B finalu pobedio Amerikanke.

Pravila ovog takmičenja, koje nema dugačku tradiciju, nisu komplikovana: tri takmičara klizaju jedan iza drugog, ukupno osam krugova (3.200 metara) u muškoj konkurenciji a šest krugova (2,400 metara) u ženskoj konkurenciji, po mogućnosti veoma sinhronizovano, a pobednik je onaj čiji poslednji član ekipe stigne u cilj pre poslednjeg iz suprotne ekipe.

Kontakt između dve ekipe na ledu onemogućen je potpuno, jer startuju sa suprotnih strana klizališta, a pobednika odlučuje štoperica.

