Tokom prenosa, komentator Stefan Rena osvrnuo se na ranije objave na društvenim mrežama pilota izraelskog tima Ej Džej Edelman, u kojima je izražavao podršku ratu u Gazi. Rena je pritom pomenuo i pravila "International Olympic Committee" (IOC), prema kojima sportisti iz Rusije ne smeju javno da podržavaju rat u Ukrajini kako bi ispunili uslove za nastup.

U dvominutnom komentaru pomenut je i izveštaj naručen od "United Nations Human Rights Council", u kojem je prošle godine zaključeno da je Izrael počinio genocid, što je Izrael odbacio kao "iskrivljene i netačne" navode.

Javni servis je u saopštenju naveo da je novinar problematizovao politiku IOC-a u odnosu na javne izjave sportista, ali da je takav sadržaj, iako činjenično zasnovan, "neprimeren sportskom prenosu", zbog čega je snimak uklonjen u ponedeljak uveče.

Edelman je reagovao na društvenim mrežama nakon što je zauzeo 26. mesto posle dve vožnje u disciplini dvoseda, u kojoj je Izrael imao olimpijski debi. Tim nastupa pod imenom "Shul Runnings", kao omaž jamajčanskom bob timu sa Zimskih igara u Kalgariju 1988. godine.

"Bez trenera, bez velikog programa. Samo san, upornost i ponos u ono što predstavljamo", napisao je Edelman, rođen u Bostonu, koji je za Izrael nastupao i u skeletonu na ZOI u Pjongčangu 2018. godine.

Portparol IOC-a Mark Adams izjavio je da to pitanje "u ovom trenutku nije na IOC-u".

(Beta)