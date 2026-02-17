Slušaj vest

Međunarodni paraolimpijski komitet je u septembru ukinuo zabranu učešća ruskih i beloruskih sportista na Igrama. Taj komitet je potvrdio danas za Bi-Bi-Si (BBC) da je 10 sportista dobilo pozive dvostrane komisije za takmičenje u alpskom skijanju, skijaškom trčanju i snoubordu na Igrama u Milanu i Kortini.

"Možemo da potvrdimo da je Rusija dobila šest mesta, dva u para alpskom skijanju (jedan muškarac i jedna žena), dva u para skijaškom trčanju (jedan muškarac i jedna žena) i dva u para snoubordu (dva muškarca). Belorusija je dobila četiri mesta, sva u kros kantri skijanju (jedan muškarac i tri žene)", navodi se u saopštenju.

Pozivi dvostranih komisija dodeljuju se pojedinačnim sportistima, a ne njihovim federacijama i omogućavaju učešće vrhunskih sportista "koji možda nisu imali priliku da se kvalifikuju drugim metodama zbog vanrednih okolnosti".

Obe zemlje suspendovane su posle napada Rusije na Ukrajinu 2022. godine, pošto je Belorusija blizak saveznik Rusije.

Delimična zabrana, koja je omogućavala ruskim i beloruskim sportistima da se takmiče kao neturalni, uvedena je 2023. godine, ali su četiri upravna tela zadužena za šest sportova sa Paraolimpijskih igara odlučila da potpuna suspenzija ostane na snazi.

Rusija i Belorusija su u septembru dobile slučaj pred Sudom za sportsku arbitražu (CAS) protiv Međunarodne skijaške i snoubord federacije, pa im je dozvljeno da se takmiče i sakupljaju bodove za svetske rang-liste.

Paraolimpijske igre održaće se od 6. do 15. marta u Milanu i Kortini.

(Beta)