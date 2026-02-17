Slušaj vest

Čuvena Lindzi Von podelila je uznemirujući snimak svog transporta iz Italija u Sjedinjene Američke Države, koji je potresao njene fanove, ali i sportski svet u celini.

Nakon više od nedelju dana, Von je puštena i stigla u SAD, a kamera je zabeležila svaki detalj njenog puta – dd bolničke sobe u Italiji, preko vožnje ambulantnim kolima i transporta avionom, pa sve do sletanja na tlo Amerike.

- Moja noga je i dalje u delovima… ali sam konačno KOD KUĆE!

Jedinica intenzivne nege - ambulantna kola - avion - ambulantna kola - bolnica

Zahvalna sam celokupnom medicinskom osoblju koje mi je pomoglo da se vratim kući i zaista se radujem sledećoj operaciji kada ću moći da izvadim X-fiksator iz noge i da se više krećem.

Moja povreda je bila mnogo ozbiljnija od običnog preloma noge. Još uvek pokušavam da shvatim sve to, šta to znači i kakav je put oporavka preda mnom… ali u narednim danima ću vam dati više detalja.

Kao i uvek, hvala vam na svoj ljubavi i podršci - napisala je Lindzi Von.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ova 41-godišnja skijašica imala je najmanje tri operacije zbog preloma leve noge u Italiji. Ranije je najavljeno da će joj u SAD biti potrebne nove operacije.

Von je zakačila kapiju i pala je u 13. sekundi trke 8. februara, nakon čega je helikopterom prebačena u bolnicu. Dan kasnije potvrdila je da je zadobila kompleksan prelom tibije koji zahteva više operativnih zahvata kako bi bio adekvatno saniran.

Ona je devet dana pre te trke pokidala prednje ukrštene ligamente kolena u drugom padu u Švajcarskoj, ali je uprkos tome odlučila da učestvuje na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.