Rouzi se smatra najboljom takmičarkom MMA svih vremena, bila je prva žena koja je potpisala ugovor sa UFC i prva koja je osvojila šampionski pojas tog takmičenja.

Ona se vraća takmičenjima posle 10 godina, a striming platforma Netfliks prenosiće borbu u pet rundi, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"Dugo sam čekala da ovo objavim: Ja i Džina Karano ćemo se boriti u najvećoj super-borbi u istoriji ženskih borilačkih sportova", rekla je 39-godišnja Rouzi.

Rouzi je trofejna sportistkinja, a osvojila je i olimpijsku medalju u džudou.

Posle niza od pet godine bez poraza, Rouzi je šampionski pojas UFC u bantam kategoriji izgubila u borbi protiv Holi Holm, a kada je izgubila od Amande Nunjes 30. decembra 2016. godine povukla se iz MMA. Posle toga borila se u šampionatu WWE.

Izuzetno uspešnu karijeru u MMA imala je i Karano, koja je jedini poraz doživela u poslednjoj borbi od Kris Žustinu 2009. godine.

UFC je ranije pokušavao da organizuje duel te dve Amerikanke, ali nije postignut dogovor oko uslova.

Obe su po završetku sportskih karijera počele da se bave glumom i igrale su u mnogim holivudskim filmovima.

"Ronda je došla i rekla da postoji samo jedna osoba zbog koje bi se vratila takmičenjima i da je njen san da se ova borba dogodi. Zahvalila mi je što sam joj 'otvorila vrata' u karijeri i sa poštovanjem je pitala da se ova borba održi. Ovo je čast. Verujem da ću pobediti i pretpostavljam da neće biti lako, što pozdravljam", rekla je Karano.

"Ovo je podjednako za Rondu i mene koliko i za navijače i zajednicu mešovitih borilačkih veština", dodala je 43-godišnja Karano.

Agencija za promocije MVP čiji je jedan od vlasnika jutjuber koji je postao bokser Džejk Pol, organizovaće borbu, svoj prvi MMA događaj.