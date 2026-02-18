Domen i Nika Prevc dobro će podebljati svoj bankovni račun.
CIFRE ZBOG KOJIH SE VRTI U GLAVI! Domen i Nika Prevc zaradili ozbiljan novac posle medalja na Zimskim olimpijskim igrama!
Domen i Nika Prevc oduševili su sve na Zimskim olimpijskim igrama i Sloveniji su doneli veliki uspeh.
Briljirali su u Milanu i Kortini Domen i Nika i za to će biti nagrađeni ozbiljnim novcem.
Slovenija je odvojila ogromnu svotu novca za sportiste koji su se sa medaljama vratili sa ZOI, a najviše je zaradila Nika Prevc. Ona je svoj račun podebljala za nešto više od 156.000 evra bruto, a toliko je zaradio i trener ženske ekipe Jurij Tepeš.
Domen i Nika Prevc Foto: Anne-Christine POUJOULAT / AFP / Profimedia, Action Press / Shutterstock Editorial / Profimedia, NTB, NTB / Alamy / Profimedia
Sa druge strane, Domen Prevc biće bogatiji za oko 120.000 evra.
Ukupno je za osvajače medalja Slovenija izdvojila 658.125 evra.
