Slušaj vest

Po mnogima najatraktivnija učesnica Zimskih olimpijskih igra u Milanu i Kortini, Juta Lerdam, dospela je u žižu javnosti zbog načina na koji je proslavila osvajanje zlatne medalje.

Reprezentativka Holandije u brzom klizanju osvojila je zlato u trci na 1.000 metara i oborila olimpijski rekord, a njena nesvakidašnja proslava privukla je neviđenu pažnju.

Juta Lerdam Foto: Printscreen/Instagram/juttaleerdam

Čim je prošla kroz cilj, zanosna Holanđanka rakopčala je svoj kombinezon i pokazala beli sportski grudnjak poznatog brenda, a taj potez doneo joj je neverovatnu zaradu.

Fotografija koja prikazuje radost, suze i savršenu figuru atraktivne Jute, momentalno je obišla svet. Završila je na naslovnim stranama vodećih svetskih medija, a sportski brend "Najki" ju je odmah podelio sa svojih 300 miliona pratilaca na Instagramu.

Marketinški stručnjaci procenjuju da će ovaj potez Juti doneti zaradu od preko milion dolara!

Juta je za kratko vreme stekla ogromnu popularnost, postala je zaštitno lice takmičenja. Na društvenim mrežama sada je prati oko 6.3 miliona ljudi, pa je njena tržišna vrednost skočila u nebesa.

Urednik magazina "Quote" ističe da bi Juta mogla da zarađuje oko 62.000 evra po jednoj sponzorisanoj objavi na svom Instagram nalogu.

Njen uspeh pokušao je da iskoristi i poznati holandski lanac "Hema".

Naime, nakon što su joj potekle suze radosnice na stazi, a šminka ostala netaknuta, oni su lansirali reklamu za alajner uz poruku:

"Vodootporan, čak i za suze radosnice".

