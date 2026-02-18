Slušaj vest

Na današnji dan, 18. februara 2001. godine, u sačekuši ispred Teniskog kluba Partizan u Beogradu ubijen je Miodrag Stojanović Gidra (51), sportski funkcioner, bivši bokser, kaskader, Ginisov rekorder u disciplini trbušni sklekovi i nezvanično najjači Jugosloven uz Marijana Matijevića.

I dan-danas izvršioci i motivi ubistva su i dalje nepoznati.

Pre tačno 24 godine maskirani neidentifikovani napadač čekao je da Stojanović uđe u svoj "audi“, a potom je u njega ispalio šest hitaca iz pištolja. Jedan metak Gidru je pogodio u vrat, a pet u grudi.

Napadač je potom otrčao do "micubišija“, parkiranog nedaleko od lica mesta, gde ga je čekao saučesnik, a potom su pobegli ka stadionu Crvene zvezde. Na lice mesta ubrzo su stigle policijske patrole. Policajci su kod Gidre pronašle pištolj ali slavni sportista nije stigao da ga upotrebi.

Miodrag Stojanović Gidra važio je za najjačeg Jugoslovena. Nije bilo borilačkog sporta kojim se nije bavio tokom života, bio je bokser, kik-bokser, MMA borac. Gidrino ime je upisano u Ginisovu knjigu rekorda jer je 1986. godine uradio za 24 sata 29.449 trbušnih sklekova. Umeo je da uradi 50 sklekova za 10 sekundi.

Gidra je rođen je 1950. godine u Crnoj Gori. Iako ekonomista, celog života bavio se raznim borilačkim veštinama. Karijeru najjačeg Jugoslovena, kako su govorili oni koji ga znaju, počeo je kad je došao u Beograd, na studije. Ali, vrlo brzo okrenuo se sportu, pre svega boksu.

Trenirao je u bokserskom klubu Crvena zvezda, čiji je direktor bio početkom devedesetih godina. Osamdesetih, gotovo da nije moglo da se desi da se u Beogradu pojavi neki žestok momak a da Gidra (nadimak koji ga je pratio celog života) ne odmeri s njim snagu, u fer borbi, bez oružja. I gotovo uvek pobedi. Slovio je za fajtera koji nikada nije tukao slabijeg od sebe.

U međuvremenu, 1993. godine, otputovao je u Los Anđeles gde se narednih godina bavio i filmom. Bio je scenarista i glumac u filmu "Rođen kao ratnik". Film je proglašen za naš prvi akcioni film. U Americi je sarađivao s Arnoldom Švarcenegerom, Medžikom Džonsonom, Ralfom Milerom, i zaradio nadimak "čudo iz Srbije", jer ih je već pri prvom susretu šokirao fizičkom snagom.

Opklada sa Švarcenegerom

Da je bio najizdržljiviji čovek, uverio se i sam Arnold Švarceneger. Gidra je svojevremeno otišao u SAD na privremeni rad, a kada je došao u Los Anđeles počeo je da trenira sa Davidom Lunom.

Jednom prilikom, nakon četiri sata intenzivnog treninga, David je odustao i pozvao svog druga Arnolda da upozna čoveka za koga je rekao da je najizdržljiviji čovek koga je upoznao.

Švarceneger se uverio u reči svog prijatelja kada je počeo da trenira sa Gidrom. Pala je opklada: Ko prvi odustane od treninga morao je da plati izvesnu sumu novca. Prvo je trebalo da rade Švarcenegerov trening, potom Gidrin. Srbin je na kraju dobio opkladu.