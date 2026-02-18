Slušaj vest

Rinat Ahmetov, vlasnik fudbalskog kluba Šahtjor iz Donjecka, poklonio je Vladislavu Heraskeviču 200.000 dolara.

Reprezentativac Ukrajine u skeletonu diskvalifikovan je sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini, pošto je odbio da se pridržava smernica MOK-a o izražavanju stavova sportista.

Vladislav je želeo da skrene pažnju javnosti na dešavanja u svojoj zemlji noseći kacigu na kojoj se nalaze fotografije ubijenih sportista tokom rata između Rusije i Ukrajine.

Iako ga je MOK upozorio da je to zabranjeno, Ukrajinac nije želeo da odustane od svoje namere, pa je Međunarodni olimpijski komitet bio prinuđen da ga diskvalifikuje.

Njegov gest dirnuo je čuvenog ukrajinskog milijardera Rinata Ahmvetova, koji je odlučio da ga bogato nagradi.

Ukrajinski biznismen iz svoje humanitarne fondacije donirao je Heraskeviču 200.000 dolara kao pomoć da nastavi da se takmiči i zastupa svoju zemlju.

Iznos koji je dobio je jednak nagradi koju ukrajinski sportisti dobijaju za osvajanje zlatne olimpijske medalje.

"Vladu Heraskeviču je uskraćena prilika da se takmiči za pobedu na Igrama, ali se u Ukrajinu vraća kao pravi pobednik. Poštovanje i ponos koji je zaradio svojim postupcima među Ukrajincima su najveća nagrada. Istovremeno, želim da ima dovoljno enrgije i resursa da nastavi sportsku karijeru, kao i borbu za istinu, slobodu i sećanje na one koji su dali svoje živote za Ukrajinu", poručio je Ahmetov.

Kaciga sećanja

Vladislav je smatrao da sportisti stradali u ratu "zaslužuju da budu na stazi."

"Verujem da imamo puno pravo da nosimo ovu kacigu u takmičenju jer je u potpunosti u skladu sa pravilima. Mislim da MOK nema dovoljno crnih traka da oda počast svim sportistima", prokomentarisao je Ukrajinac predlog "MOK-a" da umesto kacige na ruci nosi crni flor tokom trke.

Na spornoj kacigi nalaze se slike stradalih sportista, među kojima su dizačica tegova Alina Perehudova, bokser Pavlo Iščenko, hokejaš Oleksej Loginov, strelac Oleksej Habarov, plesačica Darija Kurdel, atletičar Ivan Kononenko i skakač u vodu Mikita Kozubenko.

"Neki od njih su bili moji prijatelji", kratko je rekao Heraskevič.