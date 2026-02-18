Slušaj vest

Norveški takmičari Johanes Hesflot Klebo i Ejnar Hedegart osvojili su danas zlatnu medalju u ekipnom sprintu slobodnim stilom u skijaškom trčanju na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Klebo i Hedegart su na stazi u Tezeru kroz cilj prošli za 18:28,9 minuta.

Johanes Hesflot Klebo je tako u Milanu i Kortini osvojio pet zlatnih medalja i ima ukupno deset najsjajnijih, po čemu je rekorder Zimskih olimpijskih igara.

Srebro je pripalo Amerikancima Benu Ogdenu i Gasu Šumaheru, koji su za pobednicima zaostali za 1,4 sekundi, dok su bronzu osvojili Italijani Federiko Pelegrino i Elija Barp koji su za 3,3 sekunde bili sporiji od Norvežana.

