Reprezentativke Švedske u skijaškom trčanju Jona Sundling i Maja Dalkvist osvojile su danas zlatnu medalju u ekipnom sprint slobodnim stilom na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Šveđanke su u Tezeru slavile rezultatom od 20:29,99 minuta.

Srebrnu medalju osvojile su Nađa Kalin i Nadin Fendrih iz Švajcarske, koje su od pobednica bile sporije za 1,40 sekundi.

Na poslednji stepenik pobedničkog postolja popele su se Nemice Laura Gimler i Koleta Ridžek koje su kroz cilj prošle sa 5,87 sekundi zaostatka za pobednicama.

