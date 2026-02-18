Šveđanke su u Tezeru slavile rezultatom od 20:29,99 minuta.
ZOI 2026: Zlato za Šveđanke u ekipnom sprintu slobodnim stilom!
Reprezentativke Švedske u skijaškom trčanju Jona Sundling i Maja Dalkvist osvojile su danas zlatnu medalju u ekipnom sprint slobodnim stilom na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
Srebrnu medalju osvojile su Nađa Kalin i Nadin Fendrih iz Švajcarske, koje su od pobednica bile sporije za 1,40 sekundi.
Na poslednji stepenik pobedničkog postolja popele su se Nemice Laura Gimler i Koleta Ridžek koje su kroz cilj prošle sa 5,87 sekundi zaostatka za pobednicama.
