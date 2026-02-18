Američka skijašica Mikaela Šifrin osvojila je zlatnu medalju u slalomu na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
AMERIKANKA BEZ PREMCA: Mikaela Šifrin osvojila zlato u slalomu na ZOI
Šifrin je bila ubedljivo najbolja i u prvoj i u drugoj vožnji i na kaju je slavila rezultatom 1:39,10 minuta.
Ona je tako osvojila svoje drugo olimpijsko zlato u slalomu, posle onog osvojenog u Sočiju 2014. godine. U svojoj kolekciji još ima jedno zlato iz veleslaloma i srebro iz kombinacije sa Igara u Pjongčangu 2018. godine, dok je na Igrama u Pekingu ostala bez medalja.
Srebrnu medalju danas osvojila je švajcarska skijašica Kamil Rast, koja je za 1,50 sekundi bila sporija od Šifrin. Bronza je pripala Šveđanki Ani Sven Larson koja je za pobednicom zaostala za 1,71 sekundu.
