Čuvena američka skijašica Lindzi Von juče je transportovana iz Italije u Sjedinjene Američke Države, nakon što je podvrgnuta seriji operacija usled teške povrede zadobijene tokom nastupa na Zimskim olimpijskim igrama.

Usledio je stravičan pad koji je zaledio krv u žilama svima kraj malih ekrana. Tišinu su prekinuli bolni krici jedne od najvećih figura zimskih sportova, dok su lekarske ekipe hitno reagovale.

Horor nesreća Lindzi Von

Njena noga je i dalje u ozbiljnom stanju, a oporavak će, prema prvim procenama, biti dug i neizvestan. Po povratku u SAD, nju je sačekao novi emotivni udarac. Legendarna skijašica oglasila se potresnom porukom, otkrivši da je u međuvremenu ostala bez svog vernog ljubimca Lea, što je dodatno otežalo ionako težak period kroz koji prolazi.

- Leo Von (2013 - 9.2.2026). Leo јe preminuo i pridružio se Lusi i Beru u raјu.

Ovo јe bilo neverovatno teških nekoliko dana. Verovatno naјteži u mom životu. Јoš uvek se nisam pomirila da ga više nema...

Dan kada sam se srušila, i Leo јe preminuo. Nedavno mu јe diјagnostikovan rak pluća (preživeo јe limfom pre godinu i po dana), ali sada ga јe srce otkazivalo. Boleo јe i njegovo telo više niјe moglo da prati njegov snažan um.

Dok sam ležala u bolničkom krevetu dan nakon pada, oprostili smo se od mog velikog dečaka. Izgubila sam toliko toga što mi јe značilo za tako kratko vreme. Ne mogu da veruјem. Moј dečak јe bio sa mnom od moјe druge povrede prednjeg ukrštenog ligamenta, kada mi јe bio naјpotrebniјi. Držao me јe na sofi dok sam gledala Olimpiјske igre u Sočiјu. Podizao me јe kada sam bila na podu. Ležao јe pored mene i grlio me, uvek me јe činio da se osećam sigurno i voljeno. Toliko toga smo prošli zaјedno za 13 godina.

Proći će neko vreme pre nego što emocionalno obradim stvari, ali znam da će on uvek biti uz mene. Znam da јe tamo gore sa Lusi i Medvedom i moјom mamom i bakom i dekom i toliko ljudi koјe sam izgubila u poslednjih nekoliko godina. I tešim se znaјući da više ne pati.

Nikada neće biti drugog Lea. On će uvek biti moјa prva ljubav. Danas idem na јoš јednu operaciјu. Misliću na njega kada zatvorim oči. Voleću te zauvek, moј veliki dečko - napisala je Lindzi Von.