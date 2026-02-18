Slušaj vest

Rasel je prvog dana poslednjeg testa na stazi "Sahir" odvezao najbrži krug u vremenu 1:33,459 minuta.

Najbolje vreme britanski vozač postavio je na C3 pneumaticima, na kojima je drugo vreme imao vozač Meklarena Oskar Pjastri sa 0,010 sekundi zaostatka.

Treće vreme postavio je vozač Ferarija Šarl Lekler sa 0,280 sekundi zaostatka za Raselom, četvrti je bio aktuelni svetski prvak Lando Noris iz Meklarena sa 0,593 sekunde zaostatka, a Raselov timski kolega Kimi Antoneli ostvario je peto vreme sa 0,699 sekundi zaostatka.

Šesti rezultat ostvario je vozač Red Bula Isak Hadžar (0,801 sekund zaostatka), koji je danas bio jedini na stazi iz austrijske ekipe, dok će sutra na celodnevnom testiranju biti četvorostruki svetski prvak Maks Verstapen.

Zaostatak manji od jedne sekunde u odnosu na Rasela imao je još vozač Ferarija Luis Hamilton, koji je završio na sedmom mestu.

Hamilton, sedmostruki svetski prvak, na stazi u Bahreinu ostvario je 0,840 sekundi sporiji rezultat od Rasela.

Najviše krugova na današnjem testiranju odvezeli su vozači Mercedesa (145), a zatim slede Rejsing bulsi (136), Meklaren (124), Alpina (121), Audi (120), Ferari (114), Vilijams (110), Has (107), Red Bul (66), Kadilak (59) i Aston Martin (54).

Sutra je u Bahreinu na programu drugi od ukupno tri dana završnog testiranja, a nova sezona Formule 1 počinje 8. marta trkom za Veliku nagradu Australije.

