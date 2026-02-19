Japanska snouborderka Mari Fukada osvojila je u Livinju zlatnu medalju u disciplini slopstajl, na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE: Fukada donela Japanu olimpijsko zlato u disciplini slopstajl u snoubordu
Ova 19-godišnja takmičarka iz Japana do prve olimpijske medalje došla je sa osvojena 87,83 boda, dok je srebrnu medalju osvojila pobednica iz Pekinga 2022. godine - Novozelanđanka Zoi Sadovski-Sinot sa 87,48 bodova.
Na poslednje mesto pobedničkog podijuma popela se Fukadina sunarodnica Kokomo Murase sa 85,80 bodova.
(Beta)
