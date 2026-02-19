Slušaj vest

Ova 19-godišnja takmičarka iz Japana do prve olimpijske medalje došla je sa osvojena 87,83 boda, dok je srebrnu medalju osvojila pobednica iz Pekinga 2022. godine - Novozelanđanka Zoi Sadovski-Sinot sa 87,48 bodova.

Na poslednje mesto pobedničkog podijuma popela se Fukadina sunarodnica Kokomo Murase sa 85,80 bodova.

(Beta)

