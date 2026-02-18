Slušaj vest

Štafeta u sastavu Kamil Bene, Lu Žanmono, Osean Mišlon i Žulija Simon, slavila je vremenom od jednog sata, 10 minuta i 22,7 sekundi.

One su tako Francuskoj donele prvo zlato u štafeti nakon domaćih Zimskih olimpijskih igara u Albertvilu 1992. godine.

Srebro je pripalo štafeti Švedske, koja je za Francuskom zaostala 51,3 sekunde, dok je bronzu osvojila štafeta Norveške sa jednim minutom i 7,6 sekundi zaostatka za pobednicama.

(Beta)

