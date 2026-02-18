Slušaj vest

Golove za reprezentaciju Kanade postigli su Maklin Selebrini, Nejtan Mekinin, Nik Suzuki i Mičel Marner.

Za selekciju Češke pogotke su postigli Lukaš Sedlak, David Pastrnjak i Ondrej Palat.

Plasman u polufinale je ranije danas obezbedila i reprezentacija Slovačke, koja je u četvrtfinalu pobedila selekciju Nemačke 6:2 (1:0, 3:1, 2:1).

Najefikasniji kod reprezentacije Slovačke u tom duelu bio je Pavol Regenda sa dva gola, dok su po jedan pogodak postigli Miloš Kelemen, Oliver Okulijar, Dalibor Dvorski i Tomaš Tatar.

Za selekciju Nemačke pogotke su postigli Lukas Rajše i Frederik Tifels.

(Beta)

Ne propustiteOstali sportoviZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE. Ženska štafeta Francuske osvojila olimpijsko zlato u biatlonu
Francuska
Ostali sportoviLINDZI VON SAOPŠTILA NAJTUŽNIJE MOGUĆE VESTI! Čuvenu skijašicu dočekala prava tragedija nakon povratka kući: "Oprostili smo se od mog velikog dečaka..."
Lindzi Von
Ostali sportoviZOI 2026: Kineskinja odbranila olimpijsko zlato u akrobatskim skokovima
Su Mentao
Ostali sportoviAMERIKANKA BEZ PREMCA: Mikaela Šifrin osvojila zlato u slalomu na ZOI
Mikaela Šifrin

Dejan Stanković konferencija za medije Izvor: Kurir