Ženska štafeta Južne Koreje osvojila je zlatnu medalju u trci na 3.000 metara u brzom klizanju na kratkim stazama na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.
ZIMSKE OLIMPIJSKE IGRE: Zlato ženskoj štafeti Južne Koreje na 3.000 metara u brzom klizanju na kratkim stazama
Štafeta Južne Koreje, za koju su nastupale Kim Gili, Mindžon Če, Soki Sim i Dohi No, do zlata je došla sa rezultatom od 4:04,014 minuta.
Srebro je osvojila štafeta Italije sa vremenom od 4:04,107 minuta, dok je bronza pripala štafeti Kanade sa rezultatom od 4:04,314 minuta.
