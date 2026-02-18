Slušaj vest

Štafeta Južne Koreje, za koju su nastupale Kim Gili, Mindžon Če, Soki Sim i Dohi No, do zlata je došla sa rezultatom od 4:04,014 minuta.

Srebro je osvojila štafeta Italije sa vremenom od 4:04,107 minuta, dok je bronza pripala štafeti Kanade sa rezultatom od 4:04,314 minuta.

Beta

