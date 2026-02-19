Slušaj vest

Fokusirani isključivo na disciplinu kate, mionički takmicari su u izuzetno jakoj konkurenciji od više od 350 takmičara iz 31 kluba u devet nastupa osvojili osam odličja - tri zlatna, dva srebrna i tri bronzana. Apsolutna zvezda turnira bio je Nikola Ranković, koji je bio dominantan u najtežoj, apsolutnoj kategoriji osvojivši zlatne medalje i u seniorskoj u juniorskoj konkurenciji.

Zlato je pripalo i Iliji Beljiću, koji je trijumfovao u kategoriji nada u klasi žutog i oranž pojasa. Srebrnim medaljama okitili su se pionir Lazar
Ranković i nada Tamara Mišic u klasi žutog i oranž pojasa, dok su bronze pripale nadi Nadi Čarapić i kadetkinji Anđeli Ivanović u klasi žutog i oranž pojasa, te seniorki Tanji Stanojević u apsolutnom nivou. Iako je ovog puta ostala bez odličja, nada Andrea Božić je pokazala izuzetan potencijal.

Na tradicionalnom turniru u Valjevu Karate klub Mionica je još jednom dokazao da je jedan od vodećih klubova u regionu u katama. Ovi rezultati su najbolja uvertira za nastavak takmičarske sezone i nove sportske uspehe mioničkih karatista.

