Trka za Veliku nagradu Australije u Moto GP šampionatu od sledeće godine će se, umesto na legendarnoj stazi "Filip Ajlend", voziti ulicama Adelejda, saopštili su danas organizatori.

Kako je saopšteno, ovo će biti prva Velika nagrada Moto GP-ija koja će održati na lokaciji u centru nekog grada, uz "beskompromisne bezbednosne standarde potrebne u modernoj eri ovog sporta".

Šestogodišnji sporazum počinje sledeće sezone i omogućiće da se trke Moto GP šampionata održavaju na ulicama Adelejda do 2032. godine.

Potvrđeno je da će prva Velika nagrada Australije u Adelejdu održati u novembru 2027. godine. Staza će biti dugačka približno 4,195 kilometara i imaće 18 krivina kroz gradske ulice, omogućavajući vozačima da dostignu brzine veće od 340 kilometara na sat.

Dizajn staze prati plan čuvene staze ulicama Adelejda koja je bila domaćin trka Formule 1 od 1985. do 1995. godine, sa značajnim prilagođavanjima potrebnim da bi se osigurala bezbednost vozača.