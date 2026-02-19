Slušaj vest

Međunarodni paraolimpijski komitet u sredu je zvanično saopštio da će ukupno 10 ruskih i beloruskih sportista nastupati pod svojim zastavama na predstojećim Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Podsetimo, MPK je u septembru ukinuo zabranu učešća ruskim i beloruskim sportistima na Igrama, a juče je potvrdio za BBC da je 10 takmičara dobilo pozive dvostrane komisije za takmičenje u alpskom sijanju, skijaškom trčanju i snoubordu.

"Možemo da potvrdimo da je Rusija dobila šest mesta, dva u para alpskom skijanju (jedan muškarac i jedna žena), dva u para skijaškom trčanju (jedan muškarac i jedna žena) i dva u para snoubordu (dva muškarca). Belorusija je dobila četiri mesta, sva u kros kantri skijanju (jedan muškarac i tri žene)", navodi se u saopštenju.

Za razliku od svojih kolega koji učestvuju na ZOI, takmičari iz Rusije i Belorusije će nastupati pod svojim zastavama.

Očekivano, odluka MPK-a izazvala je oštre reakcije iz Ukrajine.

Ukrajinci će učestvovati na Igrama, ali će bojkotovati svečanu ceremoniju otvaranja.

"Nećemo biti prisutni na ceremoniji otvaranja Igara", poručio je ministar sporta Ukrajine Matvij Bidnji.