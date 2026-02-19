Slušaj vest

Amerikanci ne mogu da joj oproste što je odlučila da nastupa pod zastavom Kine, pa koriste svaku moguću priliku da je isprovociraju i predstave u negativnom svetlu.

Tako je na konferenciji za medije, pošto je osvojila srebrnu medalju fristajl skijanju jedan američki novinar pokušao da je izbaci iz takta.

Pitao je Ajlin da li svoja dva srebra na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji doživljava kao "dva osvojena srebra ili dva izgubljena zlata".

Nakon provokacije novinara, usledila je zanimljiva reakcija trofejne sportiskinje.

Vrištala je od smeha Ajlin, ali bukvalno.

Nakon toga, sjajnim odgovorom zapušila je usta provokatoru.

"Ja sam najtrofejnija fristajl skijašica u istoriji, mislim da je to odgovor sam po sebi", rekla je ona i dodala:

"Kako da kažem? Osvojiti olimpijsku medalju je iskustvo koje menja život svakom sportisti. Učiniti to pet puta je teže, jer je svaka medalja za mene jednako zahtevna, ali očekivanja drugih ljudi rastu, zar ne"?

Prokomentarisala je i samu konstrukciju pitanja koje je Amerikanac postavio.

"Ta priča o "dve izgubljene medalje", iskreno, mislim da je prilično besmislena perspektiva. Prikazujem svoje najbolje skijanje, radim stvari koje bukvalno nikada ranije nisu viđene, tako da mislim da je to i više nego dovoljno, ali hvala", poručila je Ajlin.

Ko je Ajlin Gu?

Ajlin ima samo 22 godine i najtrofejnija je u istoriji u fristajl skijanju. Sa 18 postala je najmlaša olimpijska šampionka u slobodnom skijanju i prva fristajl skijašica koja je na jednim Zimskim olimpijskim igrama osvojila tri medalje (ZOI 2022 u Pekingu).

Najtrofejnija olimpijka u fristajl skijanju

Rođena je 2003. godine u San Francisku, njena majka je Kineskinja, a otac Amerikanac. Ova čudesna devojka student je kvantne fizike na prestižnom Univerzitetu Stenford.

Zanimljivo, Ajlin je i jedna od najbogatijih sportiskinja na planeti. Samo prošle godine zaradila je oko 23 miliona dolara. Potpisala je ugovor sa IMG Models, jednom od najvećih agencija za modeling na planeti i zaštitno je lice brojnih poznatih svetskih brendova, poput Red Bula, Poršea...

Iako je rođena i odrasla u Americi, pre par godina odlučila je da nastupa pod zatavom Kine i tako navukla ogroman bes Amerikanaca.

Zbog svoje odluke jednom prilikom je i fizički bila napadnuta.

"Pozvana je bila i policija. Imala sam i pretnje smrću, opljačkana je bila moja soba u kampusu. Prošla sam kroz stvari kroz koje 22-godišnjak ne treba ikada da iskusi" otkrila je u jednom intervjuu.

Nekadašnji NBA as Enes Kanter, poznat po svojim kritikama na račun režima Tajipa Erdogana u Turskoj, javno je napao Ajlin.

"Ona je izdajnik! Izabrala je da brani boje zemlje, koja je odgovorna za smrt deset miliona svojih državljana i u kojoj i dan dana postoje koncentracioni logori".

Nije se tu zaustavio:

"Pre Amerike je izabrala da se takmiči za državu, koja najviše na planeti krši ljudska prava".