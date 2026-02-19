Slušaj vest

Kvalifikaciona takmičenja u slobodnom skijanju u disciplinama halfpajp i akrobatskim skokovima u konkurenciji muškaraca na Zimskim olimpijskim igrama odložena su danas zbog obilnog snega u Livinju.

Takmičenje u halfpajpu trebalo je da počne danas ujutru, ali je odloženo, a novi termin početka će biti naknadno određeno.

Takmičenje u akrobatskim skokovima je pomereno za sutra.

Kvalifikacije u ženskom halfpajpu i dalje su na programu za danas.

Vreme bi trebalo da se poboljša u petak i subotu, poslednja dva dana planirana za takmičenja na Igrama u Milanu i Kortini.

