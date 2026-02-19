Slušaj vest

Poznata australijska reporterka, Danika Mejson, dospela je u žižu javnosti, pošto se pred kamerama pojavila u vidno alkoholisanom stanju.

Njeno uključenje sa Zimskih olimpijskih igara u Milanu i Kortini postalo je viralni hit.

Raspoložena Danika javila se uživo iz Italije za australijski "Kanal 9" i šokirala gledaoce. Zaplitala je jezikom, pričala o ceni kafe, iguanama, a onda se i valjala po snegu.

"Cena kafe je ovde zapravo u redu. Moramo se navići na cene kafe u SAD, nisam sigurna za iguane... Gde ovo vodi? Uglavnom, pređimo na današnji sport, jer se puno toga događa kod kuće" pričala je Danika.

Snimak je izazvao lavinu reakcija, pa je Danika morala da se oglasi.

Uputila je javno izvinjenje i priznala da je pre uključenja konzumirala alkohol.

"Želim preuzeti punu odgovornost, to nije standard koji sama sebi postavljam. Dobro sam, samo mi je malo neprijatno", rekla je ona i dodala:

Danika Mejson Foto: Christopher Khoury / Zuma Press / Profimedia

"Nisam smela da pijem, pogotovo u ovim uslovima. Hladno je, na velikoj smo nadmorskoj visini, a verovatno nije pomoglo ni to što nisam večerala. Iskreno mi je jako žao i zahvaljujem se svima na porukama koje sam primila".