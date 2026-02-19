Slušaj vest

Norveški takmičari Jens Luras Oftebro i Andreas Skolund osvojili su danas zlatnu medalju u ekipnoj nordijskoj kombinaciji na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini.

Oftebro i Skolund su u skijaškom trčanju slavili s vremenom 41:18,0 minuta, dok su posle ski skokova bili na drugoj poziciji sa 246,5 bodova.

Ovo je treća zlatna medalja za Oftebroa na ovim Igrama.

Srebro su osvojili Finci Ilka Herola i Ero Hirvonen pošto su za 0,5 sekundi bili sporiji, dok je bronza pripala Austrijancima Štefanu Retenegeru i Jonesu Lamparteru koji su zaostali za 22,3 sekunde. Finci su posle ski skova bili četvrti, a Austrijaci peti.

