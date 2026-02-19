Slušaj vest

Doček slovenačkih sportista, koji su do sada osvojili četiri medalje na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Kortini, zakazan je za ponedeljak od 17.30 na Gradskom trgu u Ljubljani, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA).

Zimske olimpijske igre u Milanu i Kortini završavaju se u nedelju, 22. februara, a slovenački takmičari do kraja će nastupati još u skijaškom trčanju.

Slovenija je sve četiri medalje na ovogodišnjim Igrama osvojila u ski skokovima, od čega su dve zlatne.

Domen Prevc je bio najbolji na pojedinačnom takmičenju na velikoj skakaonici, dok je mešovita ekipa u sastavu Domen i Nika Prevc, Anže Lanišek i Nika Vodan odbranila zlato sa Igara u Pekingu 2022. godine.

Preostale dve medalje Sloveniji je donela Nika Prevc, koja je bila srebrna na maloj skakaonici i bronzana na velikoj skakaonici.