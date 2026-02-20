Slušaj vest

Simbol opstanka i nepokolebljivosti Sankt Petesburg domaćin je juniorskoj muškoj boks selekciji Srbije koja u gradu svih ruskih careva učestvuje na jakom međunarodnom turniru.

Juniorska reprezentacija Srbije (mladići uzrasta 15 i 16 godina) u sastavu: Mihajlo Muslić, Luka Simić, Andrija Trajković, Viktor Majstorović, David Simić, Andrej Račić, Alli Lekpek, Vuk Beletić, Todor Lučić i Strahinja Filić, predvođeni selektorom kadetske reprezentacije Igorom Rogićem i trenerom Artjom Gorbenkom sletela je u Sankt Peterburg 4. februara i odmah započela s pripremama za jak međunarodni turnir koji je na programu od 16. do 21. februara 2026.

Na turniru juniorskih selekcija u Sankt Petersburgu pored Srbije učestvuju dve selekcije Rusije, Uzbekistan i Belorusija.

Odabrani mladi bokseri Srbije imaju tu privilegiju da tri nedelje provedu u izuzetnim uslovima za trening, sodmeravanje snaga sa mladim asovima boksa iz zemalja u kojima je plemenita veština jedan od glavnih sportova.

“Imamo sjajne mlade boksere koji su disciplinovani, vredni, hrabri, željni upijanja lekcija u boksu, rada na finesama koje mogu videti i osetiti samo u direktnom sparingu sa protivnikom. Kvalitet koji su dobili na pripremama prethodnih deset dana kroz intenzivan rad sa reprezentativnim trenerima, vrhunskim sparinzima i sada kroz nastupe protiv kvalitetnih protivnika iz više zemalja je nešto što će im biti ključna podloga za budućnost, kao i celu ovu takmičarsku godinu. I sami su svesni, iako su još uvek golobradi mladići, kakva je čast naći se u ringu Centralne dvorane Bokserskog saveza Sankt Peterburga i na turniru koji je poznat po učesnicima iza kojih stoji visok nivo vrednosti i znanja, potkovani medaljama kako na nacionalnim tako i međunarodnim takmičenjima” – ističe petostruki šampion države, osvajač Zlatne rukavice, selektor kadetske muške reprezentacije Srbije Igor Rogić.

Turnir u Sankt Petersburgu održava se u formatu svako boksuje protiv svakog.

“To je još jedna dobra strana ovog takmičenja. Naši mladi bokseri imali su priliku da se susretnu sa različitim školama boksa tokom priprema, jer ma koliko bile slične škole boksa Rusije, Belorusije i Uzbekistana, svaka od njih ima svoju specifičnost. Sada će i kroz same mečeve, koji su sami po sebi uvek posebni i imaju drugi vid težine u odnosu na sparing, naši momci učiti i naučiti mnogo toga od svojih protivinika, ali isto tako pokazati da smo i mi sazdani od hrabrosti, da imamo kvalitet i da smo uvek spremni na pobedu” – zaključio je Rogić.

Juniorska muška boks selekcija Srbije svoje gostovanje u Sankt Peterburgu završava 21. februara bogatiji za jedno ogromno iskustvo u razvoju veštine, otpornosti i takmičarskog duha.

