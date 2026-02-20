Slušaj vest

“Kraljica sportova” donosi nam novi sportski užitak u glavnom gradu Srbije.

U Atletskoj dvorani na Banjici, u organizaciji Srpskog atletskog saveza, 21. februara biće održano Balkansko dvoransko prvenstvo za seniore i seniorke, na kojem će nastupiti 21 zemlja Balkana sa preko 250 takmičara. Samo deset dana od 11. po redu Belgrade Indoor Meeting-a sa prefiskom zlatni, na kome smo videli 11 oborenih rekorda u različitim disciplinama, na istom mestu sledi nam novi spetakl. Garanciju dobijamo iz liste učesnika koju čine vrhunski atletičari, konkurencija će biti izuzetno jaka što će samom šampionatu doneti na težini i atraktivnosti.

Boje Srbije braniće 30 atletičara, predvođenih našom najboljom atletičarkom, Ivanom Španović, ali i perspektivnim mladim snagama poput Aleksandrije Mitrović i Natalije Dragojević u troskoku.

Posebna pažnja biće usmerena i na naše adute u sprintu i tehničkim disciplinama: Strahinju Jovančevića i Aleksu Kijanovića na 60 metara, Boška Kijanovića na 400 metara, Armina Sinančevića u bacanju kugle, kao i Luku Boškovića u skoku udalj. U ženskoj konkurenciji izdvajaju se Milana Tirnanić na 60 metara, Maša Rajić na 800 metara, kao i preponašice Anja Lukić i Milica Emini na 60 metara prepone.

Takođe, u subotu ćemo na zaletištu skoka udalj ponovo imati priliku da ispratimo najbolji dvojac na svetu u ovoj disciplini, Božidara Sarabojukova iz Bugarske, koji je skočio 8.45 m i trenutno je njegov rezultat vodeći na svetu i Miltiadis Tentoglua iz Grčke, olimpijskog šampiona.

Beograd još jednom potvrđuje status regionalnog centra atletike i domaćina velikih međunarodnih takmičenja, a publika će imati priliku da uživo prati nastupe najboljih atletičara Balkana. Direktan prenos Prvenstva Balkana biće emitovan od 12 do 16 časova na kanalu Arena Sport.

Pozivamo sve ljubitelje atletike da u subotu ispune tribine Atletske dvorane na Banjici i podrže srpske reprezentativce u borbi za balkanske medalje.

