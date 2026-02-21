Slušaj vest

Povodom Prvenstva Balkana u atletici za seniore, koje će u subotu biti održano u Atletskoj dvorani na Banjici, razgovarali smo sa predsednikom Balkanske atletike i predsednikom Srpskog atletskog saveza, Slobodanom Brankovićem, o značaju takmičenja, razvoju atletike u regionu i očekivanjima od srpskog tima.

Beograd je ponovo domaćin Prvenstva Balkana u atletici za seniore. Koliko je značajno da se Balkanijada održava upravo u Srbiji i šta to govori o poziciji naše zemlje u regionalnoj atletici?

"Velika je čast i odgovornost biti domaćin Prvenstva Balkana, jer to takmičenje okuplja najbolje atletičare regiona i predstavlja jedan od najvažnijih događaja u kalendaru Balkanske atletike. Činjenica da se Balkanijada ponovo održava u Beogradu potvrđuje da Srbija ima kapacitet, infrastrukturu i organizaciono iskustvo za vrhunska međunarodna takmičenja. Naša zemlja je poslednjih godina postala prepoznatljiv centar atletike u regionu, što nas posebno raduje".

Očekuje se veliki broj učesnika i jak sastav reprezentacija. Kako ocenjujete kvalitet ovogodišnjeg Prvenstva Balkana i razvoj atletike u regionu poslednjih godina?

"Očekujemo blizu 300 atletičara iz 21 zemlje, što govori o snazi i značaju ovog prvenstva. Kvalitet Balkanijade iz godine u godinu raste, a region ima sve više vrhunskih takmičara koji osvajaju medalje na evropskim i svetskim prvenstvima. Balkanska atletika danas predstavlja snažnu i konkurentnu celinu u evropskim okvirima, a ovakva takmičenja dodatno podižu nivo i motivaciju sportista".

Srbija nastupa sa snažnim timom predvođenim Ivanom Španović i nizom mladih atletičara. Koliko je važno što uz vrhunske šampione imamo i novu generaciju koja dolazi?

"To je izuzetno važno za kontinuitet rezultata i budućnost srpske atletike. Imamo dokazanu šampionku svetskog nivoa kao što je Ivana Španović, ali i veliki broj mladih atletičara koji već ostvaruju zapažene rezultate i kucaju na vrata evropske scene. Ta kombinacija iskustva i mladosti daje stabilnost reprezentaciji i uliva optimizam da će Srbija i u narednim godinama imati značajnu ulogu u regionalnoj i evropskoj atletici".

Atletska dvorana na Banjici već se afirmisala kao domaćin velikih međunarodnih takmičenja. Koliko infrastruktura i organizaciono iskustvo doprinose razvoju atletike u Srbiji i regionu?

"Savremena infrastruktura je jedan od ključnih uslova za razvoj vrhunskog sporta. Atletska dvorana na Banjici omogućila je Srbiji da organizuje velika međunarodna takmičenja tokom zimske sezone , ali i da našim atletičarima obezbedi vrhunske uslove za trening. To ima ogroman uticaj na rezultate, ali i na promociju atletike među mladima. Istovremeno, kroz organizaciju takmičenja stičemo dragoceno iskustvo koje nas svrstava među pouzdane domaćine u evropskoj atletici".

Prvenstvu Balkana u Beogradu prisustvovaće i predsednik Evropske atletike, Dobromir Karamarinov. Koliko dolazak prvog čoveka evropske atletike znači za Srbiju i regionalnu atletiku?

"Dolazak predsednika Evropske atletike, Dobromira Karamarinova, predstavlja veliko priznanje za Srbiju, ali i za Balkansku atletiku. To je potvrda da se naša takmičenja organizuju na visokom profesionalnom nivou i da region ima sve značajniju ulogu u evropskoj atletici. Prisustvo čelnika evropske kuće atletike dodatno podiže ugled Prvenstva Balkana i šalje snažnu poruku poverenja u naš rad, organizaciju i razvoj atletike u Srbiji".

Prvenstvo Balkana u atletici za seniore biće održano u subotu u Atletskoj dvorani na Banjici, sa početkom u 11 časova, uz učešće oko 300 takmičara iz 21 zemlje, a ulaz za publiku je slobodan.

