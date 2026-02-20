Slušaj vest

Američka skijašica Lindzi Von prolazi kroz pravi pakao posle pada na Zimskim olimpijskim igrama, nakon kojeg je nekoliko dana provela u bolnici u Italiji, a zatim je transportovana u Sjedinjene Američke Države, kako bi imala još jednu operaciju.

Lindzi Von se u međuvremenu javila i otkrila da je i taj zahvat prošao uspešno, ali da nije bilo nimalo lako, što se da pretpostaviti s obzirom da je u pitanju teška povreda:

1/26 Vidi galeriju Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

- Samo kratko obaveštenje… moja poslednja operacija je prošla dobro. Trajala je nešto više od šest sati. Oporavljam se, ali teško je podneti bol. Napredak je spor, ali nadam se da ću uskoro izaći iz bolnice. Hvala svima na podršci - napisala je Lindzi Von.

BONUS VIDEO: