Slušaj vest

Američka skijašica Lindzi Von prolazi kroz pravi pakao posle pada na Zimskim olimpijskim igrama, nakon kojeg je nekoliko dana provela u bolnici u Italiji, a zatim je transportovana u Sjedinjene Američke Države, kako bi imala još jednu operaciju.

Lindzi Von se u međuvremenu javila i otkrila da je i taj zahvat prošao uspešno, ali da nije bilo nimalo lako, što se da pretpostaviti s obzirom da je u pitanju teška povreda:

Horor nesreća Lindzi Von Foto: TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, JOEL MARKLUND / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Screenshot

- Samo kratko obaveštenje… moja poslednja operacija je prošla dobro. Trajala je nešto više od šest sati. Oporavljam se, ali teško je podneti bol. Napredak je spor, ali nadam se da ću uskoro izaći iz bolnice. Hvala svima na podršci - napisala je Lindzi Von.

Ne propustiteKošarkaCRVENA ZVEZDA - SPARTAK: Ko će biti prvi finalista Kupa Radivoja Koraća?
WhatsApp Image 2026-02-20 at 16.40.38 (1).jpeg
KošarkaSAŠA OBRADOVIĆ IZVUKAO KECA IZ RUKAVA! Pojačanje za Crvenu zvezdu!
Saša Obradović
TenisUBALDO SKANJAGATA UBITENNIS ZA KURIR IZ DOHE: Siner je bio neprepoznatljiv!
WhatsApp Image 2025-06-06 at 12.05.04 AM.jpeg
FudbalNENAD LALATOVIĆ ŠOKIRAO SRBIJU! Srpski fudbal ovo još nije video: U Novom Sadu spremili više scenarija - sudija, isključenje, kapiten...
Nenad Lalatović

BONUS VIDEO:

Stravičan pad Lindzi Von Izvor: Mreža X