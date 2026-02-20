Slušaj vest

U organizaciji Rvačkog saveza Beograda pokrenut je trening kamp koji je okupio 50 juniorskih i seniorskih takmičara iz beogradskih klubova sa ciljem unapređenja njihovog trenažnog procesa, ali i stručnog rada.

Kamp je sa radom počeo u ponedeljak i trajaće do subote. Treninzi se sprovode u Nacionalnom trening centru na Košutnjaku, a ceo program vode četvorica vrhunski trenera: prof. dr Goran Kasum, Stanko Bogdan, Aleksandar Maksimović i Dalibor Bušić.

“Ideja je bila da perspektivne beogradske rvače okupimo na jednom mestu, da kroz kontinuirani rad prođemo period obuke i usavršavanja rvačke tehnike i na neki način se bolje upoznamo sa svima njima. Želimo da iz prve ruke vidimo sa kakvim potencijalom raspolažemo, koje kvalitete poseduju i šta je ono na čemu treba da rade”, objašnjava prof. dr Goran Kasum, koji je u bogatoj rvačkoj karijeri dva puta osvajao bronzanu medalju na svetskim prvenstvima, a jednu bronzu ima i sa šampionata Evrope.

On je istakao da je ovo samo početak studioznog i dugoročnog praćenja razvoja beogradskih rvača:

“Želim da istaknem da u radu učestvuje i nekoliko rvača iz Valjeva i Šapca koje smo pridodali kako bismo pojačali konkurenciju. Ovo neće biti jednokratna akcija, već projekat koji će se kontinurano sprovoditi. Koristićemo svaki slobodan trenutak da se okupimo, radimo i učinićemo sve da ovo postane praksa”.

Kasum je pohvalio izuzetno zalaganje svih rvača:

“Veoma su predani i posvećeni, pokazali su veliku želju da usavršavaju svoje potencijale i rvačko umeće. Zaista vlada izuzetno dobra atmosfera i zadovoljstvo ih gledati kako vredno treniraju. Sve ovo uliva veliku nadu da će srpsko rvanje i u budućnosti beležiti dobre rezultate i nastaviti sa osvajanjem medalja na velikim takmičenjima”, zaključio je Kasum.