Dva dana dele nas od boks spetakla u Sočiju u Južnom federalnom centru za sportsku obuku Jug-Sport, gde će rukavice ukrstiti reprezentativci Rusije i Srbije.

Novi, prijateljski sudar ove dve reprezentacije zakazan je za 22. februar kada ćemo gledati vrhunske boksere bratskih zemalja u direktnom TV prenosu na TV Arena Fight sa početkom od 16:00 časova po srednjeevropskom vremenu.

Drugu godinu ta redom Ruska bokserska federacija i Bokserski savez Srbije organizuju ovaj meč koji ima za cilj razmenu iskustava, kao i jedan vid škole srpskom boksu jer će kroz susrete sa velemajstorima plemenite veštine izvući najbolje lekcije koje su temelj za dalji nastavak i usavršavanje.

Za ovaj prijateljski susret, koji će se održati po olimpijskim bokserskim pravilima, planirano je ukupno jedanaest borbi, sa mečevima koji se sastoje od tri runde od po tri minuta.

Kompletan spisak učesnika je sledeći:

Aleksandar Nosov (Rusija) – Omer Ametović (Srbija), Avetis Nalbandjan (Rusija) – Artur Nagaptijan (Srbija), Artjom Kalanžan (Rusija) – Nikola Maksimović (Srbija), protivnik Ljubiše Staletovića (Srbija) biće naknadno objavljen, Iljaz Šačirovič (Rusija) – Dimitrij Gorbenko (Srbija), Stepan Raščepihin (Rusija) – Filip Džida (Srbija), Dmitrij Kalaganov (Rusija) – David Grosin (Srbija), Andrej Sagiljan (Rusija) – Almir Memić (Srbija), Dmitrij Litvinov (Rusija) – Rastko Simić (Srbija), Idar Zanilov (Rusija) – Marko Pižurica (Srbija), Tajmuraz Surov (Rusija) – Sanel Hasanović (Srbija).

